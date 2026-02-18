На фестиваль «RТ. Док: Время наших героев» прислали более трех тысяч заявок

«На участие в мероприятии со всего мира прислали 3 тысячи заявок. В шорт-лист вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных режиссеров. Обсудить увиденное можно будет с авторами и героями лент», — говорится в сообщении в Telegram-канале «RT на русском».