На фестиваль «RТ. Док: Время наших героев» прислали более трех тысяч заявок

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более 3 тысяч заявок прислали на участие в IV Международном фестивале «RТ. Док: Время наших героев», сообщили в RT.
Показы IV Международного фестиваля «RТ. Док: Время наших героев» пройдут 22−23 февраля в Национальном центре «Россия».
«На участие в мероприятии со всего мира прислали 3 тысячи заявок. В шорт-лист вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных режиссеров. Обсудить увиденное можно будет с авторами и героями лент», — говорится в сообщении в Telegram-канале «RT на русском».
Церемония открытия фестиваля состоится 21 февраля в 17.00 мск, а 23 февраля в 17.30 мск состоятся церемония закрытия и грандиозный праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром «Россия». Бесплатные билеты можно приобрести на сайте фестиваля.