Водителей предупредили о гололедице на дорогах Ростовской области

В донском регионе в связи с предстоящей непогодой может увеличиться количество ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Донских водителей предупредили о резком ухудшении погодных условий. Как говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции региона, на территории Ростовской области ожидаются осадки и мороз, которые приведут к гололедице на дорогах.

В таких условиях увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до впереди движущегося автомобиля в 2−3 раза, не делать резких маневров и торможений. В условиях плохой видимости необходимо включать ближний свет фар или противотуманки.

Поскольку гололедица образуется в первую очередь на загородных трассах, двигаться по ним нужно с особой осторожностью.

