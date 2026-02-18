Водителей предупредили о гололедице на дорогах Ростовской области

Донских водителей предупредили о резком ухудшении погодных условий. Как говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции региона, на территории Ростовской области ожидаются осадки и мороз, которые приведут к гололедице на дорогах.
В таких условиях увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до впереди движущегося автомобиля в 2−3 раза, не делать резких маневров и торможений. В условиях плохой видимости необходимо включать ближний свет фар или противотуманки.
Поскольку гололедица образуется в первую очередь на загородных трассах, двигаться по ним нужно с особой осторожностью.
