«Инвалидную коляску» соорудили для золотой рыбки Мистера Сью в США (видео)

Будучи неспособным контролировать свою плавучесть, Мистер Сью оказался не в состоянии нырять и постоянно всплывал вверх брюхом. А когда он выздоровел, оказалось, что плавниковые мышцы слишком ослабли за время болезни. Поэтому для временного поддержания питомца в корректном положении девушка сконструировала плавучий стабилизатор.