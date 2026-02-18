«Инвалидную коляску» соорудили для золотой рыбки Мистера Сью в США (видео)

Американка из штата Нью-Гэмпшир разработала специальное приспособление для своей золотой рыбки по имени Мистер Сью. Ему было тяжело передвигаться самостоятельно из-за проблем с плавательным пузырем.
Будучи неспособным контролировать свою плавучесть, Мистер Сью оказался не в состоянии нырять и постоянно всплывал вверх брюхом. А когда он выздоровел, оказалось, что плавниковые мышцы слишком ослабли за время болезни. Поэтому для временного поддержания питомца в корректном положении девушка сконструировала плавучий стабилизатор.
Она выразила надежду, что это устройство поможет Мистеру Сью укрепить плавники и хвост, восстановить силы и в дальнейшем вернуть способность к нормальному плаванию. Видео с «водной инвалидной коляской» опубликовал Telegram-канал News.ru.
Сотрудники океанариума в Японии поддержали рыбу-луну, которая впала в депрессию и перестала есть после закрытия зоосада на ремонт, с помощью приклеенных к стеклу картонных лиц людей. Уже на следующий день у морского обитателя вновь появился аппетит, и рыба перестала проявлять признаки стресса.
Посетитель китайского океанариума решил покурить прямо возле бассейна с китами. Находящаяся в воде белуха потушила сигарету, плюнув в мужчину водой.