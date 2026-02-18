Ювелирный триумф: Кольца «Русских ремёсел» взяли золото на выставке в Петербурге

Кстати, про ювелирку. Ранее Life.ru писал, что в 2026 году могут сильно взлететь цены на серебро, сделав его роскошью. Нас ждёт рост цен на на 30−50%, как это уже произошло в 2025-м с прибавкой в 42% на «стерлинговые» цепочки. Масс-маркет может перейти на нержавеющую сталь или титан — материалы, которые высоко ценят за их долговечность и гипоаллергенность. Сегодня они довольно популярны в Европе, США и Азии.