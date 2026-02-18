Ювелирный триумф: Кольца «Русских ремёсел» взяли золото на выставке в Петербурге

Среди 104 работ от 47 компаний со всей России в номинации «Кольцо» первое место было присуждено изделиям «Пробуждение» и «Навстречу…». Их автором выступил заслуженный художник РФ Сергей Капитонович Чирьев, воплотил замысел в металле мастер-ювелир Игорь Клемин.
В «Русских ремёслах» отметили, что победа стала ярким свидетельством стремления коллектива к совершенству, инновационному дизайну и безупречному качеству.
Кстати, про ювелирку. Ранее Life.ru писал, что в 2026 году могут сильно взлететь цены на серебро, сделав его роскошью. Нас ждёт рост цен на на 30−50%, как это уже произошло в 2025-м с прибавкой в 42% на «стерлинговые» цепочки. Масс-маркет может перейти на нержавеющую сталь или титан — материалы, которые высоко ценят за их долговечность и гипоаллергенность. Сегодня они довольно популярны в Европе, США и Азии.
