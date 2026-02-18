Ричмонд
Флаг РФ вывесили на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде-2026

Болельщики вывесили российский флаг на трибунах во время четвертьфинального матча хоккейного турнира между сборными Канады и Чехии на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Во время четвертьфинального матча хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Италии на трибунах был замечен российский флаг. Болельщики разместили триколор с надписью «Зеленоград» рядом с канадским флагом.

По сообщению сервиса Okko, через несколько минут после появления флага к зрителю, одетому в форму московского «Спартака», подошел стюард и попросил убрать российский флаг.

Игра проходила в Милане и завершилась в пользу сборной Канады, которая обыграла чешских хоккеистов со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

Отмечается, что в хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки НХЛ. Сборная России по решению организаторов к участию в Играх допущена не была.

Зимние Олимпийские игры — 2026, проходящие в Милане и Кортина-д Ампеццо, продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 российских атлетов.