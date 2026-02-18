Ynet: Экстренным службам Израиля сказали готовиться к войне

Правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану. В связи с этим израильские власти поручили службам экстренной помощи и командованию тыла готовиться к войне. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил местный портал Ynet.
По данным журналистов, президент США Дональд Трамп планирует отдать приказ нанести широкомасштабный военный удар по Ирану в ближайшее время. При этом точное время атаки неизвестно, а планы могут измениться даже после принятия решения об ударе.
— В связи с этим службам экстренной помощи и командованию тыла (Израиля — прим. «ВМ») было дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, — говорится в материале.
При этом представители администрации Трампа считают, что Тегеран пытается затянуть процесс переговоров по ядерной программе и ввести Вашингтон в заблуждение, передает портал.
16 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов рассмотреть сделку с иранскими властями при условии вывоза обогащенного урана из страны, устранения всех возможностей по обогащению урана в будущем, решении вопроса баллистических ракет и остановки «оси террора», построенной Ираном.