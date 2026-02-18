Ynet: Экстренным службам Израиля сказали готовиться к войне

Правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану. В связи с этим израильские власти поручили службам экстренной помощи и командованию тыла готовиться к войне. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил местный портал Ynet.