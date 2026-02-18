Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Экстренным службам Израиля сказали готовиться к войне

Правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану. В связи с этим израильские власти поручили службам экстренной помощи и командованию тыла готовиться к войне. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил местный портал Ynet.

Правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану. В связи с этим израильские власти поручили службам экстренной помощи и командованию тыла готовиться к войне. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил местный портал Ynet.

По данным журналистов, президент США Дональд Трамп планирует отдать приказ нанести широкомасштабный военный удар по Ирану в ближайшее время. При этом точное время атаки неизвестно, а планы могут измениться даже после принятия решения об ударе.

— В связи с этим службам экстренной помощи и командованию тыла (Израиля — прим. «ВМ») было дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, — говорится в материале.

При этом представители администрации Трампа считают, что Тегеран пытается затянуть процесс переговоров по ядерной программе и ввести Вашингтон в заблуждение, передает портал.

16 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов рассмотреть сделку с иранскими властями при условии вывоза обогащенного урана из страны, устранения всех возможностей по обогащению урана в будущем, решении вопроса баллистических ракет и остановки «оси террора», построенной Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше