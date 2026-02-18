Mail запустил бесплатное ТВ на Главной

За первый месяц тестирования новинка показала впечатляющие результаты: время, проведённое пользователями на сайте (метрика time spent), выросло на 31%. Как выяснили в компании, ежедневно с видеоплеером взаимодействуют более 4 миллионов человек. Ядро аудитории — пользователи в возрасте от 25 до 44 лет.
В компании отмечают, что онлайн-просмотр телеканалов становится привычным фоновым форматом: люди включают ТВ параллельно с работой или домашними делами, получая новости и развлечения без отрыва от повседневных задач.
«Запуск ТВ-видеоплеера — ещё один шаг к созданию удобной контентной среды, где пользователи могут получать актуальную информацию и развлечения в одном месте. Мы стремимся предлагать пользователям разные форматы контента, а новый видеоформат также открывает для рекламодателей возможность размещать персонализированные и адресные предложения», — комментирует руководитель направления монетизации Mail Маргарита Волкова.
По её словам, в результате пользователи видят именно то, что соответствует их интересам, а бренды получают более эффективный канал коммуникации.
Ранее Life.ru писал, что нейросетями Mail (входит в VK) уже пользуются восемь миллионов человек — таков итог масштабного апдейта ИИ-решений. Как рассказал глава машинного обучения Почты Mail Дмитрий Меркушов, качество пересказа объёмных писем с кучей смыслов выросло в три раза. По его словам, благодаря постоянным доработкам нейросеть стала шустрее и точнее адаптироваться под запросы людей, при этом скорость генерации не пострадала.
