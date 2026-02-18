Mail запустил бесплатное ТВ на Главной

Ранее Life.ru писал, что нейросетями Mail (входит в VK) уже пользуются восемь миллионов человек — таков итог масштабного апдейта ИИ-решений. Как рассказал глава машинного обучения Почты Mail Дмитрий Меркушов, качество пересказа объёмных писем с кучей смыслов выросло в три раза. По его словам, благодаря постоянным доработкам нейросеть стала шустрее и точнее адаптироваться под запросы людей, при этом скорость генерации не пострадала.