«Ъ»: Правительство РФ отказало застройщику «Самолет» в льготном кредите

Правительство РФ якобы отказало строительной компании «Самолет» в выдаче льготного кредита, на который она ранее подавала заявку. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По их информации, считается, что финансовое состояние девелопера не настолько серьезное, чтобы требовать прямой государственной поддержки, однако косвенная помощь якобы будет предоставлена.
«Коммерсантъ» пишет, что Минфин может объявить об этом уже в пятницу, 20 февраля, после заседания комиссии, которая должна одобрить непрямые меры поддержки. Эксперты предупреждают, что помощь одному участнику рынка может вызвать цепную реакцию и стать поводом для обращений со стороны других компаний.
По словам источника «Ъ» в банковских кругах, «Самолет» справляется с большинством своих кредитных обязательств. Представители самой компании сообщили, что на данный момент у них нет информации о решении властей. Правительство РФ пока никак не комментировало информацию.
В начале февраля девелопер «Самолет» обратился за господдержкой в виде льготного кредита на 50 миллиардов рублей. Это произошло на фоне большого корпоративного долга, снижения спроса на первичное жилье и изменения условий льготных ипотек. Финансовые эксперты опасаются, что компания может разориться. Действительно ли это возможно и что в таком случае получат дольщики, выясняла «Вечерняя Москва».