«Ъ»: Правительство РФ отказало застройщику «Самолет» в льготном кредите

В начале февраля девелопер «Самолет» обратился за господдержкой в виде льготного кредита на 50 миллиардов рублей. Это произошло на фоне большого корпоративного долга, снижения спроса на первичное жилье и изменения условий льготных ипотек. Финансовые эксперты опасаются, что компания может разориться. Действительно ли это возможно и что в таком случае получат дольщики, выясняла «Вечерняя Москва».