Если не будешь работать, то вылетишь: ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко — о воспитании студентов

— Зеленоградский завод «Микрон» сегодня вполне успешно справляется с производством микроэлектроники для тех задач, которые не требуют нанометровых шкал, — банковские карты, карты доступа вроде «Тройки» и так далее. Но если говорить про стратегическое направление, то я бы делал ставку на новые технологические платформы, такие как квантовые и фотонные вычислители, нейроморфные процессоры и тому подобное. У нас нет тех десятилетий и сотен миллиардов долларов, что были вложены в инфраструктуру производства кремниевой электроники. Зато в развитии новых платформ у нас нет такого структурного отставания. Ведь важен не сам по себе чип, а тот функционал, который он выполняет: параметры качества, объема и скорости вычислений, которые с помощью этой вычислительной системы делаются. И они в ряде случаев могут быть достигнуты комбинированным использованием различных технологических платформ. Это реальная история, и этим надо активно заниматься. Если бы нам удалось сделать полноценно работающий квантовый компьютер — не лабораторный образец, а наладить массовое производство, — то это было бы вполне серьезным аргументом для выстраивания кооперации с теми странами, у которых его нет, но есть хорошие технологии производства для других вычислительных платформ. Пока такое устройство не сделала ни одна страна мира. Давайте помечтаем, что мы будем первыми. Шанс на это у нас есть.