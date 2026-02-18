Ричмонд
Жуткий холод и обогреватели за свой счёт: Стационар в Петербурге остался без отопления

В Кировском районе Петербурга уже месяц не могут решить проблему с отоплением в 88-м дневном стационаре, расположенном на первом этаже жилого дома на Дачном проспекте. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, температура в палатах опускается до 15 градусов, и пациенты спасаются кто чем: утепляются одеждой и просят персонал приносить им обогреватели.

Источник: Life.ru

По словам сотрудницы терапевтического отделения, холод стоит жуткий, а системы отопления так и не заработали. Жильцы дома утверждают, что перебои с теплом в этом здании — история регулярная: только за эту зиму они замерзали минимум пять раз.

В аварийной службе управляющей компании ЖКС по Кировскому району не смогли внятно объяснить причины отсутствия отопления в медучреждении, отметив, что ремонтные работы в доме не ведутся.

Ранее в городе Бодайбо произошла крупная коммунальная авария, из-за которой без отопления остались более 140 жилых домов и две школы. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали перемёрзшие трубы. Из-за этого прекратилась подача воды сразу на четыре котельные, что привело к массовому отключению тепла.

