Жуткий холод и обогреватели за свой счёт: Стационар в Петербурге остался без отопления

В Кировском районе Петербурга уже месяц не могут решить проблему с отоплением в 88-м дневном стационаре, расположенном на первом этаже жилого дома на Дачном проспекте. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, температура в палатах опускается до 15 градусов, и пациенты спасаются кто чем: утепляются одеждой и просят персонал приносить им обогреватели.