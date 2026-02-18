Зловонную реку в шаге от Белого дома не могут очистить уже месяц

Специалисты продолжают работы в районе Вашингтона по ликвидации последствий крупного прорыва канализационной системы, произошедшего месяц назад и затронувшего реку Потомак. Участок предусмотрительно оградили, предупредив людей о необходимости избегать контакта с водой.
Инцидент случился 19 января в округе Монтгомери, штат Мэриленд. Прорыв зафиксирован в районе Кэбин-Джон, в притоке Потомака, который имеет историческое значение как часть судоходного пути XIX — начала XX веков. Здесь даже установлены таблички, объясняющие функционирование старых шлюзовых систем.
Сейчас в зоне разлива установлены сотни метров ограждений, а шлюз покрыт защитной пленкой. На расстоянии примерно 30 метров от реки размещены предупреждения о недопустимости контакта с водой, в том числе адресованные рыбакам и любителям водных прогулок. Объект расположен примерно в 15 километрах от Белого дома.
— На месте заметно ощущается неприятных запах. Люди в перепачканных комбинезонах не словоохотливы и не пожелали оценить перспективы завершения мероприятий по очистке, — передает РИА Новости.
Еще в мае 2025 года глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший вместе с внуками во время отдыха в парке Рок-Крик в округе Колумбия искупался в местном ручье, в который сливаются излишки ливневых вод.