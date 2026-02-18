Зловонную реку в шаге от Белого дома не могут очистить уже месяц

Сейчас в зоне разлива установлены сотни метров ограждений, а шлюз покрыт защитной пленкой. На расстоянии примерно 30 метров от реки размещены предупреждения о недопустимости контакта с водой, в том числе адресованные рыбакам и любителям водных прогулок. Объект расположен примерно в 15 километрах от Белого дома.