Болельщик пронёс триколор РФ на хоккейный матч Олимпиады под видом флага Словакии

Болельщики вывесили российский триколор на четвертьфинальном хоккейном матче Олимпиады между Канадой и Чехией. На флаге было написано «Зеленоград». Флаг висел на трибуне за воротами канадской команды в первом периоде. Его пронесли болельщики в свитерах московского «Спартака».

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала SHOT, Георгий из Зеленограда сказал охране на входе, что это флаг Словакии. Его пропустили без проверки.

Триколор провисел около 15 минут. Потом охрана попросила убрать флаг. Болельщики подчинились без споров.

Ранее российский триколор заметили на трибунах во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Болельщики пронесли флаг на стадион, хотя организаторы неоднократно предупреждали о запрете российской символики на олимпийских объектах.

