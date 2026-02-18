Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла чехов и вышла в полуфинал Олимпиады

Однако гол чехов на 53-й минуте, после которого они повели 3:2, вызвал споры. Чешские хоккеисты провели контратаку, завершившуюся взятием ворот, но в этот момент на площадке одновременно находилось шесть полевых игроков сборной Чехии. Арбитры нарушение не заметили.