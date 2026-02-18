Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла чехов и вышла в полуфинал Олимпиады

Основное время завершилось вничью — 3:3. У канадцев отличились Маклин Селебрини (4-я минута), Натан Маккиннон (33) и Ник Сузуки (57). У чехов шайбы забросили Лукаш Седлак (9), Давид Пастрняк (15) и Ондржей Палат (53).
Однако гол чехов на 53-й минуте, после которого они повели 3:2, вызвал споры. Чешские хоккеисты провели контратаку, завершившуюся взятием ворот, но в этот момент на площадке одновременно находилось шесть полевых игроков сборной Чехии. Арбитры нарушение не заметили.
Несмотря на спорный эпизод, канадцы сумели отыграться на 57-й минуте, а затем вырвали победу в овертайме — на 62-й минуте победную шайбу забросил Митч Марнер.
Соперник канадцев по ½ финала определится позже, матчи этой стадии пройдут 20 февраля.
Ранее Life.ru писал, что в полуфинал Олимпиады вышла сборная Словакии. Команда завершила встречу в ¼ с немцами со счётом 6:2. Напомним, на предыдущих Играх в 2022 году словаки завоевали в хоккее бронзу.
