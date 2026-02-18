Ричмонд
Белый дом: Россия и Украина добились значительного прогресса на переговорах

Российская и украинская стороны добились значительного прогресса в ходе переговоров по урегулированию вооруженного конфликта, которые прошли в швейцарской Женеве. Об этом в среду, 18 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Стороны достигли значимого прогресса, — высказалась представитель администрации США во время брифинга.

Она добавила, что скоро состоится новый раунд консультаций, передает сайт Белого дома.

Второй раунд переговоров России, США и Украины в Женеве продлился примерно два часа. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию на консультациях, эта встреча была тяжелой, но деловой. Он добавил, что новый раунд переговоров с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдет в ближайшее время.

Также Мединский подтвердил информацию СМИ о том, что перед вылетом из Женевы в Москву он провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа и прошли в закрытом формате. По словам пресс-секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Дианы Давитян, в них приняли участие глава украинской делегации Рустем Умеров и народный депутат страны Давид Арахамия.

