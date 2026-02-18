Белый дом: Россия и Украина добились значительного прогресса на переговорах

Также Мединский подтвердил информацию СМИ о том, что перед вылетом из Женевы в Москву он провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа и прошли в закрытом формате. По словам пресс-секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Дианы Давитян, в них приняли участие глава украинской делегации Рустем Умеров и народный депутат страны Давид Арахамия.