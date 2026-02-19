Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году

Также, по словам гостьи эфира, в 2026 году в рамках диспансеризации взрослого населения будут бесплатно проводить дополнительное исследование, направленное на раннее обнаружение сердечно-сосудистой патологии. «Называется оно “Оценка липидного профиля” и будет проводиться для лиц от 18 до 39 лет раз в шесть лет и для тех, кто старше 40 лет, — один раз в три года», — пояснила специалист.