Депутат Нилов: в коммунальный резерв войдут те, кто хочет заработать

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, в чем смысл идеи создания «коммунального резерва» для уборки снега. В него, согласно инициативе парламентария, войдут граждане, которых можно оперативно привлекать к уборке снега и ликвидации последствий непогоды.
Инициатива направлена на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.
Депутат объясняет, что зимние снегопады показали, что по всей стране не хватает рабочих рук. Поэтому нужен механизм «подстраховки».
Им и станет подключение людей «со стороны» к периодическим работам. А сделать это можно в рамках гражданско-правового договора.
— Реализация инициативы предполагает привлечение различных категорий соискателей: официально зарегистрированных безработных и самозанятых граждан, а также лиц, ищущих дополнительный заработок, и несовершеннолетних работников при условии соблюдения всех действующих для них законодательных ограничений, — сказал депутат Life.ru.
Парламентарий подчеркнул, что речь идет об эпизодической занятости: снегопады, погодные ЧС из-за стихийных бедствий.
Ранее, юрист Ирина Глазкова объяснила, кто будет отвечать, если снег с крыши упал на автомобиль и повредил его. Уборка снега и наледи с кровли относится к услуге по содержанию общего имущества. Зимой УК должна регулярно очищать крышу дома ото льда и снега, и тогда ЧП удается предотвратить, пишет Газета.ru. Если же пласт снега все же упал и повредил незастрахованную машину, то речь идет о гражданской ответственности за причинение вреда.
Снежные глыбы падают с крыш, а под завалами оказываются не только автомобили, но и люди. Только в Пермском крае за один день так пострадали два ребенка, один из которых до сих пор в больнице. А в ХМАО под завалом погиб подросток, пишет aif.ru.
Ранее, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал RT, как организовать процесс уборки снега на участке так, чтобы не навредить здоровью. Это механическая работа, работа мышц, поэтому одежда должна быть подобрана правильно, чтобы исключить простуды.