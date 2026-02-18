Telegram внедряет новую функцию: пользователи смогут поставить запрет на пересылку личных сообщений

В бета-версии мессенджера Telegram для iOS появилась новая функция, которая позволяет пользователям ограничивать копирование, сохранение и пересылку сообщений из личных чатов. Об этом сообщает «Код Дурова» — издание, специализирующееся на новостях о мессенджере и его функциях.