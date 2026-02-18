Ричмонд
Telegram внедряет новую функцию: пользователи смогут поставить запрет на пересылку личных сообщений

Telegram вводит возможность запрета пересылки сообщений из личных чатов.

Источник: Комсомольская правда

В бета-версии мессенджера Telegram для iOS появилась новая функция, которая позволяет пользователям ограничивать копирование, сохранение и пересылку сообщений из личных чатов. Об этом сообщает «Код Дурова» — издание, специализирующееся на новостях о мессенджере и его функциях.

Для активации этой функции пользователям с устройством от Apple и доступом к бета-версии 12.5 нужно открыть профиль контакта, выбрать «Изменить контакт», а затем «Запретить копирование».

Кроме того, в новой версии Telegram появилась возможность создавать напоминания на основе сообщений, содержащих даты и время. Мессенджер отслеживает такие упоминания и предлагает добавить напоминание.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что ведомство поручает ограничивать и замедлять работу мессенджера Telegram на территории России.