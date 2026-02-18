Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: на переговорах по Украине в Женеве был достигнут серьезный прогресс

В Белом доме заявили, что стороны переговоров по Украине проведут еще один раунд контактов.

Источник: Комсомольская правда

Стороны переговоров по Украине в Женеве достигли существенного прогресса в ходе контактов. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением», — сообщила она.

Левитт заявила, что в будущем стороны проведут еще один раунд переговоров по ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Дональд Трамп рассматривает ситуацию с конфликтом как крайне несправедливую — как по отношению к России и Украине, так и американцам, которые вкладывают средства в помощь Киеву.

Ранее KP.RU сообщал, что в переговорной российской группе прокомментировали прошедшие в Женеве контакты с представителями США и Украине. Дипломаты отметили, что встречи были очень напряженными. Делегация также доложит об итогах переговоров президенту РФ Владимиру Путину.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше