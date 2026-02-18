Белый дом: на переговорах по Украине в Женеве был достигнут серьезный прогресс

Левитт заявила, что в будущем стороны проведут еще один раунд переговоров по ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Дональд Трамп рассматривает ситуацию с конфликтом как крайне несправедливую — как по отношению к России и Украине, так и американцам, которые вкладывают средства в помощь Киеву.