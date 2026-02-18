Белый дом: на переговорах по Украине в Женеве был достигнут серьезный прогресс

Стороны переговоров по Украине в Женеве достигли существенного прогресса в ходе контактов. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением», — сообщила она.
Левитт заявила, что в будущем стороны проведут еще один раунд переговоров по ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Дональд Трамп рассматривает ситуацию с конфликтом как крайне несправедливую — как по отношению к России и Украине, так и американцам, которые вкладывают средства в помощь Киеву.
Ранее KP.RU сообщал, что в переговорной российской группе прокомментировали прошедшие в Женеве контакты с представителями США и Украине. Дипломаты отметили, что встречи были очень напряженными. Делегация также доложит об итогах переговоров президенту РФ Владимиру Путину.