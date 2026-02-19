В Краснодарском крае усилили контроль за качеством уличной шаурмы

На Кубани начали проверять все точки, где продают шаурму. Это связано с тем, что жители часто жалуются на плохое качество стритфуда и негигиеничные условия её приготовления. Главная задача проверок — не допустить отравлений и болезней, а также убедиться, что еда безопасна для людей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.