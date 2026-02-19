Ричмонд
В Краснодарском крае усилили контроль за качеством уличной шаурмы

Проверки точек продажи стритфуда начались на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани начали проверять все точки, где продают шаурму. Это связано с тем, что жители часто жалуются на плохое качество стритфуда и негигиеничные условия её приготовления. Главная задача проверок — не допустить отравлений и болезней, а также убедиться, что еда безопасна для людей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Во время проверок смотрят, законно ли стоят торговые точки, вписываются ли они в общий вид города и соблюдают ли правила благоустройства, например, чтобы не было слишком много рекламы.

Эти проверки также часть большой работы по поручению Президента России. В конце 2025 года Владимир Путин поручил бороться с «теневой» экономикой, дополнили в ведомстве.