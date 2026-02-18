Путин намерен созвониться с Набиуллиной 19 февраля

Президент России Владимир Путин собирается провести телефонные переговоры с председателем Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвирой Набиуллиной 19 февраля. Об этом стало известно на совещании с членами правительства, посвященном условиям ведения бизнеса в стране.
— Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем, — отметил Путин.
В ходе обсуждения президент упомянул, что Эльвира Набиуллина находится в командировке, передают «Известия».
13 февраля Банк России снизил ключевую ставку с 16 процентов до 15,5 процента годовых по итогам заседания совета директоров. Регулятор принял это решение на фоне замедления текущих темпов роста цен. Согласно информации Росстата, в период с 3 по 9 февраля инфляция снизилась до 0,13 процента после более высоких показателей в январе и начале февраля, что свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с ценами.
Позже Набиуллина заявила, что Центробанк России может продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях.
3 февраля Банк России поднял курс доллара до уровня 77,0223 рубля. Евро остановился на уровне 91,2470 рубля, юань — 11,0538 рубля. Для доллара это рекордный показатель с 22 января.