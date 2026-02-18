Путин намерен созвониться с Набиуллиной 19 февраля

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку с 16 процентов до 15,5 процента годовых по итогам заседания совета директоров. Регулятор принял это решение на фоне замедления текущих темпов роста цен. Согласно информации Росстата, в период с 3 по 9 февраля инфляция снизилась до 0,13 процента после более высоких показателей в январе и начале февраля, что свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с ценами.