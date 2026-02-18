«Торпедо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» и обеспечило место в плей-офф КХЛ

После 58 матчей в активе нижегородцев 72 очка. Они занимают четвёртую строчку в Западной конференции, тогда как «Шанхай» с 49 очками после 57 игр остаётся девятым и уже не сможет догнать торпедовцев. Команды проведут по 68 встреч в регулярке.
Для «Торпедо» это будет 14-й выход в плей-офф в истории. Впрочем, дальше четвертьфинала нижегородцы ещё ни разу не проходили.
На Западе также место в Кубке Гагарина гарантировали себе ярославский «Локомотив» (действующий обладатель трофея), череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». На Востоке в плей-офф уже вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».
Следующий матч «Торпедо» проведёт 21 февраля дома против «Ак Барса». «Шанхай» днём ранее встретится на выезде с казахстанским «Барысом».
Ранее Life.ru писал, что сборная Канады по хоккею пробилась в полуфинал олимпийского турнира. В четвертьфинальном матче, прошедшем в Милане, они обыграли команду Чехии в овертайме — 4:3. Также в ½ Олимпиады вышла сборная Словакии.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.