«Торпедо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» и обеспечило место в плей-офф КХЛ

После 58 матчей в активе нижегородцев 72 очка. Они занимают четвёртую строчку в Западной конференции, тогда как «Шанхай» с 49 очками после 57 игр остаётся девятым и уже не сможет догнать торпедовцев. Команды проведут по 68 встреч в регулярке.