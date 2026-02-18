Ричмонд
Путин предложил обсудить рейтинг регионов по поддержке молодежи и семей

Путин предложил обсудить рейтинг регионов-лидеров по поддержке молодежи и семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АСИ предложил обсудить рейтинг регионов-лидеров по поддержке молодежи и по поддержке семей.

Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов-лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей», — сказал Путин в ходе заседания.

Глава государства отметил, что необходимо распространять лучшие практики и включать в региональные программы повышения рождаемости.