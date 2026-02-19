В узбекском футболе новый коррупционный скандал: задержан тренер юношеской команды «Кызылкума»

По данным правоохранительных органов, тренер злоупотребил своим служебным положением. Несмотря на то, что игроки принимаются в состав только после официального отбора и решения комиссии клуба с соответствующим приказом руководства, он пообещал 17-летнему подростку включить его в основной состав команды за вознаграждение.
За «помощь» в зачислении тренер потребовал 20 миллионов сумов.
Однако получить деньги ему не удалось. В момент передачи средств он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями с поличным.
В отношении тренера возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения). В настоящее время ведутся следственные действия.
Ему грозит штраф от трёхсот до четырёхсот БРВ (от 123 до 164 млн сумов), исправительные работы сроком от двух до трёх лет либо лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Окончательный приговор вынесет суд.