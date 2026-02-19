В узбекском футболе новый коррупционный скандал: задержан тренер юношеской команды «Кызылкума»

По данным правоохранительных органов, тренер злоупотребил своим служебным положением. Несмотря на то, что игроки принимаются в состав только после официального отбора и решения комиссии клуба с соответствующим приказом руководства, он пообещал 17-летнему подростку включить его в основной состав команды за вознаграждение.