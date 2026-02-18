Ричмонд
Ученые выяснили, что употребление молока после тренировки укрепляет кости

Китайские ученые выяснили, что сочетание силовых нагрузок с употреблением молока сразу после занятий помогает пожилым людям предотвратить опасное истончение костной ткани.

Китайские ученые выяснили, что сочетание силовых нагрузок с употреблением молока сразу после занятий помогает пожилым людям предотвратить истончение костной ткани. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Nutrition, Health and Aging.

В восьминедельном эксперименте приняли участие 82 здоровых добровольца в возрасте от 60 лет. Все участники трижды в неделю посещали тренировки на силу и равновесие. Людей разделили на четыре группы: первая только тренировалась, вторая дополнительно изучала основы питания, третья и четвертая группы вместе с обучением и спортом употребляли после занятий коровье или соевое молоко соответственно.

Участники, которые после тренировки употребляли коровье молоко, продемонстрировали заметные улучшения: существенно увеличилась сила хвата, ускорились подъем и возвращение на стул пять раз подряд, а также возросла скорость ходьбы на шесть метров.

Авторы исследования пришли к выводу, что сочетание силовых упражнений с приемом белковой пищи, особенно молока, может улучшить здоровье костей и физическую функцию пожилых людей.

Ранее невролог раскрыл простой тест, который может помочь выявить деменцию.