Ученые выяснили, что употребление молока после тренировки укрепляет кости

Китайские ученые выяснили, что сочетание силовых нагрузок с употреблением молока сразу после занятий помогает пожилым людям предотвратить истончение костной ткани. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Nutrition, Health and Aging.
В восьминедельном эксперименте приняли участие 82 здоровых добровольца в возрасте от 60 лет. Все участники трижды в неделю посещали тренировки на силу и равновесие. Людей разделили на четыре группы: первая только тренировалась, вторая дополнительно изучала основы питания, третья и четвертая группы вместе с обучением и спортом употребляли после занятий коровье или соевое молоко соответственно.
Участники, которые после тренировки употребляли коровье молоко, продемонстрировали заметные улучшения: существенно увеличилась сила хвата, ускорились подъем и возвращение на стул пять раз подряд, а также возросла скорость ходьбы на шесть метров.
Авторы исследования пришли к выводу, что сочетание силовых упражнений с приемом белковой пищи, особенно молока, может улучшить здоровье костей и физическую функцию пожилых людей.
