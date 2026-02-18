Россия в рейтинге качества жизни обошла зарубежные страны

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, в рейтингах качества жизни Россия занимает более высокие позиции, чем многие зарубежные страны.
«В этом году у нас в пятерку лидеров рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Сахалинская область», — сказала генеральный директор.
Она также добавила, что Крым и Липецкая область впервые достигли показателей, позволивших им войти в топ-20 рейтинга качества жизни.
Накануне KP.RU писал, что Москва и Петербург по-прежнему возглавили рейтинг регионов России по качеству жизни. Краснодарский край, Татарстан и Югра также вошли в число передовых регионов. В десятку лидеров, помимо перечисленных субъектов, входят Ростовская, Калининградская и Самарская области.
Напомним, что предыдущий рейтинг качества жизни, опубликованный в мае 2024 года, также возглавляла Москва. Вслед за столицей тогда шел Санкт-Петербург, а почетное третье место заняла Тюменская область.