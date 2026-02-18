Россия в рейтинге качества жизни обошла зарубежные страны

Накануне KP.RU писал, что Москва и Петербург по-прежнему возглавили рейтинг регионов России по качеству жизни. Краснодарский край, Татарстан и Югра также вошли в число передовых регионов. В десятку лидеров, помимо перечисленных субъектов, входят Ростовская, Калининградская и Самарская области.