Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин

Путин заявил, что арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости.

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Арктические регионы России дают рекордные показатели по рождаемости, отметил президент РФ Владимир Путин.

«У нас арктические регионы дают рекордный показатель (рождаемости — ред.). Арктические. Надо посмотреть, и я посмотрел сейчас, они не всегда в числе первых по другим направлениям. Хотя там ясно — наверху этих рейтингов. Но тем не менее, надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они добиваются (таких показателей — ред.)», — сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.