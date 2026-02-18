«Zа веру и Отечество»: как проект помогает бойцам СВО и жителям приграничных районов

— Мы помогаем и приюту для животных в Горловке, — рассказывает Екатерина Минсафина. — После того как в 2014 году началась война, люди начали активно эвакуироваться, и не у всех была возможность забрать своих питомцев. Теперь многие из оставленных собак и кошек живут в этом приюте, за ними там ухаживают, но, к сожалению, это не спасает питомцев от гибели под прилетами. При приюте даже установили мемориал животным, погибшим на войне.