«Zа веру и Отечество»: как проект помогает бойцам СВО и жителям приграничных районов

Проект «Zа веру и Отечество» был создан фронтовой артисткой Екатериной Минсафиной. В его рамках любой человек может помочь бойцам, жителям приграничных районов и их питомцам.
Екатерина Минсафина, доброволец и организатор волонтерской команды «Zа веру и Отечество», помогает жителям Донбасса еще с 2021 года. Однако такое желание у нее возникло гораздо раньше, во время событий на Украине в 2014 году. Тогда девушка оказалась в Киеве, застала майдан и поняла: как хорошо, что ее предки не дожили до возрождения нацизма.
— Стало ясно: нужно помогать русскому миру, людям, которые считают себя частью нашей общей истории, — объясняет Минсафина. — Уже в 2014 году открылось достаточно много пунктов помощи пострадавшим мирным жителям. Я начала искать возможности, чтобы выйти напрямую на людей, которым нужна поддержка, однако нашла ее только в 2021 году, когда познакомилась с женщиной, которая сама возила гуманитарные грузы на Донбасс: для ополченцев, детей ЛДНР.
Первое время было сложно: на закрытую территорию можно было въехать только людям, прописанным на ней, либо ближайшим родственникам. Поехать на Донбасс самой и помогать напрямую Екатерина Минсафина смогла после начала специальной военной операции, когда для этого стал нужен только российский паспорт.
Свою волонтерскую деятельность фронтовая артистка активно освещала в социальных сетях, где начало собираться сообщество людей, готовых и желающих помочь. В 2023 году появилась отдельная группа, посвященная конкретно этой цели.
— Название «Zа веру и Отечество» родилось само собой, — делится Минсафина. — Уже тогда пошла волна с использованием буквы «Z» в названиях организаций. А без веры в нашу страну, в Бога ничего не бывает, и под этой философией объединились обычные люди, другие волонтерские организации, храмы, школы….
По словам Екатерины, больше всего на фронт отправляется маскировочных сетей — они там ценятся на вес золота. Неравнодушные люди собирают деньги на генераторы, отопители, газовые горелки и все необходимое. Помощь идет также и мирным жителям: для них собирают лекарства.
— Мы помогаем и приюту для животных в Горловке, — рассказывает Екатерина Минсафина. — После того как в 2014 году началась война, люди начали активно эвакуироваться, и не у всех была возможность забрать своих питомцев. Теперь многие из оставленных собак и кошек живут в этом приюте, за ними там ухаживают, но, к сожалению, это не спасает питомцев от гибели под прилетами. При приюте даже установили мемориал животным, погибшим на войне.
В рамках проекта также организуется культурный отдых для военнослужащих: они посещают театры, музеи и мероприятия, посвященные поддержке бойцов. Многие из них проводятся совместно с другими волонтерскими организациями — например, открытие выставки художественных фотографий «Герои среди нас», приуроченной к 37-й годовщине вывода войск из Афганистана, в культурном центре АНО «Нашим Героям». На нем выступают с песнями, посвященными военным, а также напоминают друг другу: все, что они делают, направлено на победу.
— На многих таких мероприятиях я выступаю как фронтовая артистка, — отмечает Минсафина. — Волонтерские организации находятся в тесном сотрудничестве, помогают друг другу. Цель у нас одна.
СПРАВКА.
Проект «Zа веру и Отечество» был создан Екатериной Минсафиной в 2023 году, для того чтобы объединять волонтеров-единомышленников. Его миссия — поддерживать бойцов на фронте, оказывать помощь в госпиталях, заботиться о мирных гражданах, попавших в трудные обстоятельства, и животных, которые находятся на приграничных территориях.