Финляндия в овертайме победила Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады

В первом периоде швейцарцы забили два гола. Дамьен Риат и Нино Нидеррайтер отличились с разницей в одну минуту 12 секунд. Финны сравняли счёт только в третьей 20-минутке: шайбы забросили Себастиан Ахо и Миро Хейсканен, который поразил ворота на 58-й минуте 48 секунде. На четвёртой минуте овертайма Арттури Лехконен принёс финнам победу.