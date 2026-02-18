Финляндия в овертайме победила Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады

В первом периоде швейцарцы забили два гола. Дамьен Риат и Нино Нидеррайтер отличились с разницей в одну минуту 12 секунд. Финны сравняли счёт только в третьей 20-минутке: шайбы забросили Себастиан Ахо и Миро Хейсканен, который поразил ворота на 58-й минуте 48 секунде. На четвёртой минуте овертайма Арттури Лехконен принёс финнам победу.
Финляндия присоединилась к Канаде и Словакии в полуфинале. Последний участник определится в матче между США и Швецией. Пары полуфиналистов станут известны после завершения всех четвертьфиналов. Полуфинальные встречи Олимпиады запланированы на 20 февраля.
Ранее сборная Канады провела драматичный четвертьфинальный матч против сборной Чехии. Канадцы сравняли счёт за три минуты до сирены и забросили победную шайбу в овертайме.
