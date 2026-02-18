Тридцать лет и три года: почему «королева пятидесятых» Алла Ларионова умерла в одиночестве

Говорили, что сам красавец Жерар Филип был нешуточно влюблен в Ларионову. Она вспоминала много позже: «Ох уж эти слухи! Да, мы симпатизировали друг другу… Однажды я назвала его “Жерарчик”, а он в ответ: “Алчик”. На прощальном приеме он написал на ресторанном меню: “Со мной сидит блондинка в платье голубом, и я в нее влюблен”. Но ни зарубежные красавцы, ни советские министры не были ее возлюбленными. В упор не замечала Алла и одного из своих “преданных пажей” — Николая Рыбникова, который безответно любил ее уже шесть лет. Героем ее романа был актер Иван Переверзев, от которого она потеряла голову еще во время съемок “Садко”. Снимаясь в 1956-м в “Полесской легенде”, ждала предложения руки и сердца — она носила под сердцем его ребенка. Переверзев женился, но не на Алле, а на актрисе Кире Канаевой, которая тоже была беременна от него. Едва узнав об этом, Рыбников прилетел к Ларионовой в Минск, сорвавшись со съемок “Высоты”. Он обещал принять ребенка как своего, и был счастлив, получив от Аллы согласие выйти за него замуж. Поженились в январе 1957 года, а в феврале появилась дочка Алена, которую Рыбников любил не меньше, чем родившуюся в 1961 году Арину.