Атомный ледокол «Сибирь» экстренно перебросили в Финский залив

Атомный ледокол «Сибирь» направляется в Финский залив для обеспечения ледокольных проводок судов в условиях экстремальных холодов. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, к 14:00 мск атомоход должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области и незамедлительно приступить к выполнению задания. Решение о переброске ледокола из Арктики принято по просьбе Минтранса РФ — впервые за долгие годы.

Причина — аномальные морозы, установившиеся в Европе и европейской части России. Финский залив замерз на 80 процентов, толщина льда достигает 40 сантиметров.

— Прогноз погоды неутешителен, возникла реальная угроза судоходству, — пояснил Лихачев в беседе с ТАСС.

На прошлой неделе «Сибирь» проекта 22220 начала переход из Арктики, чтобы предотвратить остановку навигации в заливе.

До этого финская газета Helsingin Sanomat в социальной сети X сообщила, что Финский залив в этом году может столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет. По информации издания, схожие масштабы обледенения были зафиксированы зимой 2011 года: тогда северная часть Балтийского моря оказалась полностью покрыта льдом.

