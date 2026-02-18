Атомный ледокол «Сибирь» экстренно перебросили в Финский залив

До этого финская газета Helsingin Sanomat в социальной сети X сообщила, что Финский залив в этом году может столкнуться с крупнейшим обледенением за последние десять лет. По информации издания, схожие масштабы обледенения были зафиксированы зимой 2011 года: тогда северная часть Балтийского моря оказалась полностью покрыта льдом.