Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2

Путин: России в ближайшие годы надо стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах.

«У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в среду.

Путин отметил, что арктические регионы не всегда стоят в числе первых по другим направлениям.

«Хотя там ясно наверху этих рейтингов, но тем не менее, надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они добиваются. Там 2,2 есть по процентам (рождаемости — ред.). Это то, к чему вся страна должна стремиться в ближайшие, 10 лет, а они уже там» — отметил Путин.