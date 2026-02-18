Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах.
«У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в среду.
Путин отметил, что арктические регионы не всегда стоят в числе первых по другим направлениям.
«Хотя там ясно наверху этих рейтингов, но тем не менее, надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они добиваются. Там 2,2 есть по процентам (рождаемости — ред.). Это то, к чему вся страна должна стремиться в ближайшие, 10 лет, а они уже там» — отметил Путин.