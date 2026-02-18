Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле задержали журналиста Такера Карлсона: что известно

Daily Mail: Такер Карлсон задержан в Израиле после интервью с послом США.

Источник: Комсомольская правда

Американского журналиста Такера Карлсона и членов его команды группы задержали в Израиле. Как передает Daily Mail, это произошло после того, как он взял интервью у посла США Майка Хакаби.

Как позднее сообщил сам журналист, в аэропорту Бен-Гурион его и его сотрудников задержали и отвели в сппециальную комнату, где дотошно расспросили о подробностях разговора с послом США.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали узнать, о чём мы говорили с послом Хакаби. Это было странно», — сказал Карлсон Daily Mail.

Позже Карлсон заявил, что уже успешно покинул Израиль вместе со своей съёмочной группой.

В 2024 году Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Позднее журналист признался, что адвокаты предупредили его о возможном задержании в США за интервью с президентом РФ.

Также журналист признался в любви к России и назвал Путина самым популярным лидером. Карлсон тогда заявил, что украинский конфликт по-прежнему чреват Третьей мировой и далек от разрешения.

Кроме этого, по словам Карлсона, США и Запад сами создали предпосылки для того, чтобы президент России стал их оппонентом.

Накануне российского журналиста Никиту Кулюхина перед вылетом в Вашингтон сняли с самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше