«Карабах» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в первом стыковом матче ЛЧ

Главным героем встречи стал полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон, оформивший покер уже в первом тайме. Он забил на 3-й, 32-й, 33-й и первой добавленной минуте первого тайма, причём дважды — с пенальти. Также в составе гостей отличились Малик Тшау (8) и Джейкоб Мёрфи (72). У «Карабаха» гол престижа забил Элвин Джафаргулиев (55).