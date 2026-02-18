«Карабах» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в первом стыковом матче ЛЧ

Главным героем встречи стал полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон, оформивший покер уже в первом тайме. Он забил на 3-й, 32-й, 33-й и первой добавленной минуте первого тайма, причём дважды — с пенальти. Также в составе гостей отличились Малик Тшау (8) и Джейкоб Мёрфи (72). У «Карабаха» гол престижа забил Элвин Джафаргулиев (55).
Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим четыре гола в первом тайме. Ранее это удавалось лишь Луису Адриано из «Шахтёра» в 2014 году в матче против БАТЭ (7:0).
Ответная игра пройдёт 24 февраля в Англии на стадионе «Ньюкасла».
