«Гришка уже пытается летать»: лесничий в Ступино спас раненого снегиря и приютил его у себя

В начале февраля в Ступино лесничий Михаил Гладков спас раненого снегиря. Пернатого, который теперь живет у мужчины, назвали Гришкой. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас себя чувствует птица.
Во время одного из патрулей по лесу Михаил заметил в сугробе что-то красное. Первая мысль — снегирь. Так и вышло.
— Я ехал на машине, и около дороги в сугробе что-то промелькнуло. Подумал сразу, что это может быть снегирь, — сказал старший участковый лесничий Ступинского филиала «Мособллес» Михаил Гладков. — Остановился, подошел поближе и понял, что птица жива, но немного замерзла.
У птицы было повреждено крыло. Из-за этого шансы выжить зимой сводились к минимуму — добыть себе пропитание и укрыться от хищников снегирю самостоятельно не удалось бы.
— Я поставил небольшую коробку на переднее сиденье, положил туда немного корма, поставил воду (благо были с собой) и посадил туда птицу, — сказал Гладков. — Весь день, пока я ездил по делам, снегирь был со мной. Но из-за того что он постоянно пытался выбраться из машины, пришлось придерживать его рукой.
После рабочего дня Михаил отвез птицу в ветеринарную клинику. Там сообщили, что при правильном уходе крыло может восстановиться. К этому моменту лесничий уже дал кличку снегирю — теперь он Гришка.
— Не знаю, почему именно так назвал. Просто посмотрел на него и само собой сложилось, — сказал Михаил. — Теперь Гришка живет с нами. Изначально его должен был забрать мой коллега, который разводит птиц. Но оказалось, что у него только холодный вольер, в котором раненый снегирь жить не сможет.
По словам Михаила, восстановление птицы идет успешно — Гришка уже пытается летать.
— Для птицы со сломанным крылом он чувствует себя хорошо, пробует вылететь из клетки. Вероятно, не чувствует себя раненым. Но в остальном — живчик. Ест семечки, поет, прыгает по клетке и разговаривает с зеркалом, — сказал Михаил.
Лесничий надеется, что за время выздоровления Гришка не сильно привяжется к людям и сможет вернуться в естественную среду, ведь в природе снегирям живется лучше. Хотя зимой могут возникать проблемы с пропитанием.
— В холода можно подкармливать птиц. Но важно делать это каждый день, — сказал Михаил. — Потому что они привыкают и рассчитывают на эти источники еды. И если один раз человек забудет положить корм, птице это может стоить жизни.
ПОВАДКИ.
Зимой снегири живут в стайках по 10−15 особей. При этом в таких группах царит матриархат. У женских особей часто непростой характер, они нередко затевают потасовки и отбирают у самцов лучшие грозди рябины. Пернатые джентльмены же более спокойны и уступают дамам. Интересно, что снегирей называют «русскими попугаями» из-за их способности имитировать звуки других птиц, например дроздов.