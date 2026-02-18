«Гришка уже пытается летать»: лесничий в Ступино спас раненого снегиря и приютил его у себя

— Не знаю, почему именно так назвал. Просто посмотрел на него и само собой сложилось, — сказал Михаил. — Теперь Гришка живет с нами. Изначально его должен был забрать мой коллега, который разводит птиц. Но оказалось, что у него только холодный вольер, в котором раненый снегирь жить не сможет.