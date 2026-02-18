В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости

«Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки… Где двое родителей, там ещё больше коэффициент рождаемости, это понятно, потому что это тоже и поддержка, и помощь в воспитании внуков своих», — отметила Чупшева.