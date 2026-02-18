В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки, сообщила глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на наблюдательном совете агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.
«Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки… Где двое родителей, там ещё больше коэффициент рождаемости, это понятно, потому что это тоже и поддержка, и помощь в воспитании внуков своих», — отметила Чупшева.
По её словам, для этого необходимы возможности жилищных условий, адаптированных для большой семьи. Это касается как индивидуального жилищного строительства, так и квартир, которые позволяют жить с родителями и с детьми вместе.