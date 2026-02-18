ГП отказалась от иска об изъятии двух крупных цементных заводов на Кубани

Генеральная прокуратура России намерена взыскать более 330 миллионов рублей с бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, а также с ее родственников. В связи с этим она в пятницу, 13 февраля, направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск об изъятии имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.