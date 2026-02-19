За что и как судят участников строительства на Усманке

Железнодорожный райсуд Воронежа также рассматривает уголовное дело в отношении госпожи Фоминой и господина Попенкова. Их обвиняют в уничтожении того самого луга на площади 25 га и попытке нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ, до двух лет исправительных работ), а также в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Господин Попенков также обвиняется в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК РФ, до четырех месяцев ареста). По данным суда, в отношении госпожи Фоминой по обоим статьям обвинение выдвинуто как против организатора преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Заседания по делу проходили 29 января и 6 февраля, на последнем суд продолжил заслушивать доказательства, не принимая принципиальных решений. Следующее заседание запланировано на 19 февраля.