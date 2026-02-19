Ричмонд
ФАС заинтересовалась розничными ценами на огурцы и запросила отчёт у сетей

Федеральная антимонопольная служба взялась за огурцы. Ведомство направило запросы крупнейшим федеральным торговым сетям и потребовало детально раскрыть, как формируются закупочные и розничные цены.

Источник: Life.ru

ФАС интересует период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. Сети должны предоставить данные о еженедельной динамике средневзвешенных цен, а также объёмах закупки и продаж. Причём проверка затронет все категории огурцов — от бюджетных до премиальных.

Антимонопольщики подчеркнули, что анализ позволит оценить обоснованность изменения стоимости и ситуацию на рынке в целом. Тема особенно чувствительная — зимой огурцы традиционно бьют ценовые рекорды.

Ранее Life.ru писал, что эксперты объяснили скачок цен на огурцы сезонным фактором, поскольку зимой теплицы работают на максимуме, а освещение «съедает» львиную долю затрат. При этом, по словам аналитиков, нынешний рост — всего 8% год к году, что значительно ниже привычных февральских скачков. Специалисты уверены, что уже в марте огурцы начнут дешеветь, а в апреле снижение станет заметнее.

