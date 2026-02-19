ФАС заинтересовалась розничными ценами на огурцы и запросила отчёт у сетей

Ранее Life.ru писал, что эксперты объяснили скачок цен на огурцы сезонным фактором, поскольку зимой теплицы работают на максимуме, а освещение «съедает» львиную долю затрат. При этом, по словам аналитиков, нынешний рост — всего 8% год к году, что значительно ниже привычных февральских скачков. Специалисты уверены, что уже в марте огурцы начнут дешеветь, а в апреле снижение станет заметнее.