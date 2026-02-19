Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран предупредил о ракетных запусках на юге страны, они начнутся ночью

Из-за испытаний ракет Тегеран частично закрыл воздушное пространство над страной.

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен провести ракетные испытания на юге страны в четверг 19 февраля. Об этом информирует Reuters.

Запуски пройдут в промежуток времени с 3.30 по 13.30 по Гринвичу, что соответствует 6.30−16.30 по московскому времени. В это время будет закрыт для полётов участок воздушного пространства над Ираном, пишет агентство со ссылкой на сообщение Федерального управления гражданской авиации США.

Накануне Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что в ходе второго раунда непрямых переговоров с США стороны обсудили детали отмены санкций и вопросы ядерного досье. Иран настаивает на полном снятии всех ограничений, введенных против страны.

Откуда у Тегерана самое страшное оружие — гиперзвуковые ракеты, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем западные аналитики пришли к выводу, что в случае проведения США военной операции против Ирана она может продлиться несколько недель и примет формат полномасштабной войны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше