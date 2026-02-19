Иран предупредил о ракетных запусках на юге страны, они начнутся ночью

Запуски пройдут в промежуток времени с 3.30 по 13.30 по Гринвичу, что соответствует 6.30−16.30 по московскому времени. В это время будет закрыт для полётов участок воздушного пространства над Ираном, пишет агентство со ссылкой на сообщение Федерального управления гражданской авиации США.