Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля, когда говорят «Когда Вуколы придут, жуколы заметут»

Православная церковь 19 февраля вспоминает святого Вуколу Смирнского. В народе отмечают день Вуколы. Вместе с тем есть еще одно название — Телятники. Все дело в том, что в данный период готовились к рождению телят. В связи с этим 19 февраля говорили так: «Когда Вуколы придут, жуколы заметут». Под жуколами подразумевались телята.
Что нельзя делать 19 февраля.
Запрещено менять кошелек. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, в названную дату не выносили мусор. Считалось, что этим можно навлечь неприятности.
Что можно делать 19 февраля.
По традиции, 19 февраля варили овсяную кашу, которой кормили домашних животных. Кроме того, в названный день особое внимание уделяли коровам, которые ожидали телят.
Согласно приметам, морозная погода предсказывает жаркое лето.
