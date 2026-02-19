Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля, когда говорят «Когда Вуколы придут, жуколы заметут»

Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля на Телятники.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 февраля вспоминает святого Вуколу Смирнского. В народе отмечают день Вуколы. Вместе с тем есть еще одно название — Телятники. Все дело в том, что в данный период готовились к рождению телят. В связи с этим 19 февраля говорили так: «Когда Вуколы придут, жуколы заметут». Под жуколами подразумевались телята.

Что нельзя делать 19 февраля.

Запрещено менять кошелек. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, в названную дату не выносили мусор. Считалось, что этим можно навлечь неприятности.

Что можно делать 19 февраля.

По традиции, 19 февраля варили овсяную кашу, которой кормили домашних животных. Кроме того, в названный день особое внимание уделяли коровам, которые ожидали телят.

Согласно приметам, морозная погода предсказывает жаркое лето.

