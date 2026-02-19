Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля, когда говорят «Когда Вуколы придут, жуколы заметут»

Православная церковь 19 февраля вспоминает святого Вуколу Смирнского. В народе отмечают день Вуколы. Вместе с тем есть еще одно название — Телятники. Все дело в том, что в данный период готовились к рождению телят. В связи с этим 19 февраля говорили так: «Когда Вуколы придут, жуколы заметут». Под жуколами подразумевались телята.