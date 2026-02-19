Путин рассказал о проведении заседание с набсоветом АСИ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены наблюдательного совета АСИ не воспринимают свои контакты с агентством как обузу.
Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Хочу выразить надежду на то, что вы не воспринимаете свои контакты с АСИ, с Агентством стратегических инициатив как обузу, я исхожу из того, что это и для вас тоже должно быть интересно, всё-таки, это дает возможность отвлечься от текущих задач», — сказал Путин в ходе заседания.