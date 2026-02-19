Народный календарь. Почему в Лаптев день, 22 февраля, нужно ремонтировать обувь

22 февраля православные чтут память преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского. В народе эту дату прозвали Панкратием-Лапотником, или Лаптевым днем.
В этот день было принято заниматься ремонтом обуви и домашней утвари, так как считалось, что это принесет благополучие в семью. Также в народе верили, что 22 февраля отлично подходит для обращения к врачу — в таком случае здоровье удастся быстро поправить. Кроме того, в эту дату нельзя делать женщинам комплименты, иначе они потеряют свою красоту.
Приметы погоды:
Если в этот день ударит мороз, то холода продлятся еще долго.
Снег на деревьях налипает и лес шумит — к потеплению.
Свинья визжит и ведет себя беспокойно — к непогоде.
Именины отмечают: Василий, Геннадий, Иннокентий, Петр.