Блин не комом: «Турандот» в Большом и Масленица в «Горках Ленинских»

Тревел-блогера Дашу приглашают на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Девушка не подозревает, что ее заманили на Остров свободы для поиска пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, уже пытался выполнить это задание. Ему придется вернуться на Кубу, где его снова ждет опасное путешествие.