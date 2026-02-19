Блин не комом: «Турандот» в Большом и Масленица в «Горках Ленинских»

Кино.
«Король и Шут. Навсегда», 18+
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
Режиссер: Рустам Мосафир. В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин, Антон Лиссов, Гоша Куценко, Анна Музыченко.
Музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в мире песен легендарной панк-группы. Сказочную вселенную уничтожают мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.
С19 февраля в прокате.
«Красавица», 12+
Фото: ПандораКадр из фильма «Красавица».
Режиссер: Антон Богданов. В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова.
Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и направляется в зоосад, где работники учреждения спасают зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как наказание, но со временем осознает всю важность своей миссии.
С 19 февраля в прокате.
«Гуантанамера», 16+
Фото: Централ ПартнершипКадр из фильма «Гуантанамера».
Режиссер: Сергей Мокрицкий. В ролях: Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Илья Шляга, Анатолий Кот, Влада Ерофеева, Карлос Энрике Альмиранте.
Тревел-блогера Дашу приглашают на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Девушка не подозревает, что ее заманили на Остров свободы для поиска пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, уже пытался выполнить это задание. Ему придется вернуться на Кубу, где его снова ждет опасное путешествие.
С 19 февраля в прокате.
«Дополнительное время», 6+
Фото: Наше Кино ПродакшнКадр из фильма «Дополнительное время».
Режиссер: Руслан Бальтцер. В ролях: Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Ольга Торощина, Миша Шульц, Феодор Кирсанов, Дмитрий Калихов.
Сводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачёва — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки.
С 19 февраля в прокате.
«Три богатыря», 6+
Фото: Кинокомпания CTB/СТВКадр из фильма «Три богатыря».
Ко Дню защитника Отечества в эфире РЕН ТВ покажут фильмы из популярнейшей анимационной вселенной о трех богатырях. Подарком для поклонников станет показ всех частей франшизы. В эфире: «Три богатыря и Шамаханская царица», «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря: Ход конем», «Три богатыря и Морской царь», «Три богатыря и Наследница престола», «Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и Конь на троне», «Три богатыря и Пуп Земли», «Иван Царевич и Серый волк 6», «Три богатыря и Принцесса Египта».
23 февраля, с 8:45, РЕН ТВ.
Театр.
«Турандот», 16+
Фото: Большой театр.
Дирижер: Валерий Гергиев.
Великая партитура Джакомо Пуччини возвращается в репертуар Большого театра — ее премьеру на Исторической сцене готовят режиссер Алексей Франдетти, художник-постановщик Вячеслав Окунев и художник по свету Глеб Фильштинский. История о любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа. Она испытывает женихов тремя загадками. Отгадавший получит Турандот в жены, а ответивший неверно будет казнен.
19 февраля, 20:00, 20 февраля, 14:30, 19:30, 21 февраля, 12:00, 19:00, 22 февраля, 12:00, 18:00, Большой театр.
«Вальс-бостон», 16+
Фото: пресс-служба театра.
Режиссер: Михаил Миронов. В ролях: Александр Яцко, Артур Иванов, Александр Арсентьев, Александр Суханов, Ирина Бякова, Анна Гученкова, Анастасия Сапожникова.
Мюзикл по хитам Александра Розенбаума. Сюжет переносит в Ростов-на-Дону начала XX века. Студент-медик Константин, случайно спасая вора, сам оказывается в водовороте событий. Новые связи и внезапная любовь увлекают его, но за каждым выбором следует новая ловушка, где ошибки становятся единственным путем к перерождению и настоящей мудрости.
23 февраля, 13:00, 18:00, 27 февраля, 19:00, 28 февраля, 13:00, 18:00, КЦ «Москвич».
«Продавец игрушек», 6+
Фото: Государственный Кремлевский дворец.
Хореограф: Андрей Петров. В ролях: Алексей Казанцев, Ксения Хабинец, Полина Казанцева, Максим Сабитов, Максим Апатов, Варвара Терешина.
Театр «Кремлевский балет» представит балет на музыку Алексея Шелыгина. Погрузиться в атмосферу сказки поможет Симфонический оркестр радио «Орфей» и маэстро Сергей Кондрашев. История о французском продавце игрушек, обретающем счастье и смысл жизни на родине своих предков — в России.
22 февраля, 18:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Дорога», 16+
Фото: Галина Фесенко.
Режиссер: Екатерина Симонова. В ролях: Татьяна Покроева, Ирина Шестерина, Дарья Позднякова, Алексей Рыжков, Владислав Калашников, Марина Виноградова, Артур Казберов.
Премьера музыкальной драмы Игоря Сивака, Ольги Старушко и Павла Кухмирова. Мощное и пронзительное высказывание о современной России, ее боли, надеждах и расколах. Дорога — это и конкретный железнодорожный путь из Севастополя в Москву, и метафора судьбы страны в эпоху исторических перемен. Патриотизм без пафоса и подвиг, не имеющий срока давности.
23 февраля, 18:00, Театр РОСТА в Царицыно.
Музеи.
«Золотые звезды», 6+
Фото: пресс-служба Музея Победы.
Выставка посвящена военачальникам Великой Отечественной. Новый проект приурочен ко Дню защитника Отечества. На выставке будут представлены живописные произведения Ивана Пензова, Дмитрия Налбандяна, Константина Антонова и других. Посетители увидят портреты Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Александра Василевского.
С 19 февраля в Музее Победы.
«История в фарфоре. Патриотическая скульптура ИФЗ», 0+
Фото: пресс-служба Исторического музея.
В Историческом музее впервые покажут уникальную коллекцию фарфоровых скульптур русских полководцев. Каждая фигурка выполнена вручную. Коллекция создавалась мастерами Императорского фарфорового завода к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из хрупкого фарфора воссозданы фигуры Суворова, Александра II, Жукова, Сталина.
До 18 мая, Исторический музей.
«Внутренний подвиг», 16+
Фото: Наталья Урманова.
Парк Горького и галерея Surface представляют выставочный проект фотографа Натальи Урмановой. В основе — попытка запечатлеть не мгновение победы, а ее первопричину — невидимую внутреннюю работу, тот самый «прыжок выше головы», который воплощается в физической форме атлета.
До 18 апреля, галерея Surface.
«Матисс и Пикассо. Цвет и форма», 6+
Фото: Третьяковская галерея.
Проследить за творческим диалогом французских новаторов Анри Матисса и Пабло Пикассо и основателей русского авангарда можно в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Посетители выставки увидят 15 работ из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Среди картин Пикассо — «Девочка на шаре», «Портрет Амбруаза Воллара», «Королева Изабо». Матисс представлен такими произведениями, как «Красные рыбки», «Испанка с бубном», «Мастерская художника».
До 31 мая, Третьяковская галерея на Крымском Валу.
Концерты.
«Танец без имени», 12+
Фото: продюсерская компания CONCERMANIA.
Юбилейный гала-концерт танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. На сцену с ним выйдут звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев, олимпийские чемпионки Евгения Медведева, Евгения Канаева и Мария Шурочкина. Также в проекте участвуют фортепианное трио Bel Suono, шоу японских барабанов Taiko in-spiration и Театр танца Аллы Духовой TODES.
25 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Наше любимое кино», 6+
Фото: пресс-служба Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Новый проект Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» посвящен музыке отечественного кинематографа. Мелодии из многих фильмов обрели самостоятельную жизнь. В программе — саундтреки: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «31 июня», «Карнавал», «Бандитский Петербург» и, конечно, «Чебурашка». Солисты: Наталия Быстрова и Эдвард Хачарян.
20 февраля, 19:00, Московский международный Дом музыки.
«Любимым мужчинам», 6+
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков.
Сольный концерт Анны Бутурлиной в День защитника Отечества. В исполнении певицы прозвучат песни о любви в джазовой импровизации. Вместе с Анной на сцену выйдут: пианист Олег Стариков, гитарист Сергей Пустуев, контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Павел Тимофеев.
23 февраля, 20:00, Kozlov Club.
«Море снов», 0+
Фото: пресс-служба «Москвариум».
Грандиозное фантазийное шоу в постановке Вячеслава Кулаева. В нем задействованы обитатели «Москвариума» — дельфины, морской лев и морж. Также в представлении участвуют полсотни артистов: воздушные гимнасты, танцовщики, синхронисты, кукольники в уникальных футуристических костюмах. Дополняют волшебную атмосферу масштабные декорации, 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные инсталляции.
19, 20, 25 февраля, 12:00, 15:00; 21, 22, 23 февраля, 12:00, 15:00, 18:00, «Москвариум».
Лоренцо и Габриэле Баньяти, 6+
Фото: Большой зал Московской консерватории.
Два выдающихся молодых итальянских пианиста — братья Лоренцо и Габриэле Баньяти — представят московской публике программу шедевров музыки для фортепиано в четыре руки. Гости услышат произведения Мориса Равеля, Франца Шуберта, Клода Дебюсси и Петра Чайковского.
25 февраля, 19:00, Большой зал Московской консерватории.
«Вивальди-оркестр: Светотени высоких чувств», 6+
Фото: «Вивальди-оркестр».
Премьера новой программы «Вивальди-оркестра» под руководством народной артистки России Светланы Безродной. Литературная основа программы состоит из фрагментов писем великих поэтов, писателей, музыкантов, актеров к своим женам, возлюбленным, без которых на свет не появились бы шедевры литературной и театральной мысли. С оркестром на сцену выйдет чтец — Ростислав Черный. Музыка в программе также пронизана темой любви. Будут исполнены произведения Хачатуряна, Хренникова, Роты, Пьяццоллы.
19 февраля, 19:00, Центральный Дом ученых.
Витторио Григоло, 12+
Фото: Московская филармония.
С сольным концертом в Москве выступит знаменитый тенор из Италии Витторио Григоло. На родине его называют Pavarottino, считая преемником великого Лучано Паваротти, вместе с которым он впервые вышел на сцену Римской оперы еще в 13-летнем возрасте. Программа собрана из популярных оперных арий французских композиторов: Массне, Бизе, Гуно, Оффенбаха, Мейербера, Галеви. Аккомпанировать артисту будет Российский национальный оркестр под управлением Тимура Зангиева.
25 февраля, 19:00, Концертный зал Чайковского.
Фестивали.
Большой кофейный фестиваль «Заварка» в кластере «Октава» в Туле, 6+
Фото: Александр Воронин.
«Заварка» объединит любителей кофе, бариста, обжарщиков, гастро-проекты. В программе — дегустации и каппинги, лаборатория кофе с возможностью приготовить напиток самостоятельно, баттлы бариста, образовательные дискуссии об индустрии и кофейной культуре, маркет локальных брендов. А в честь Масленицы гостей ждут блины и гулянья. Вход свободный по предварительной регистрации.
22 февраля, с 12:00 до 21:00, кластер «Октава» (Тула).
Главная Масленица России, 0+
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские».
Главная Масленица России в «Горках Ленинских» посвящена Году единства народов России и отразит традиции проводов зимы и встречи весны всех регионов страны. На один день Масленицы музей-заповедник введет собственную «валюту» — 1 рублин, который можно будет заработать при прохождении шуточных или силовых испытаний, а потом обменять на любой товар из масленичной лавки. На основной сцене выступят лучшие российские фолк-коллективы: «Бабкины внуки», Monelina, DeepFolk, виртуоз балалайки Михаил Никифоров, Redjji. В конце праздника будет сожжено самое высокое — выше пятиэтажного дома — чучело.
21 февраля, 12:00, музей-заповедник «Горки Ленинские».