Горшок и трепет: фильм про культовую панк-группу переносит ее в сказку

То, что создание фильма лично курировали Андрей Князев и музыкальный продюсер группы Игорь Гудков, имеет очевидные преимущества и недостатки. Тут каждый решает сам, как к этому относиться. Мы же все помним недавний хит Netflix «Стать Led Zeppelin», откуда Пейдж вырезал весь рок-н-ролл и оставил только музыку и чистую и светлую дружбу. Это не мешает картине оставаться абсолютным must-see даже для тех, кому группа не слишком интересна. У создателей фильма про «Короля и Шута» получилось подарить Горшку ту самую вечность, в которую он так хотел верить. И дать нам шанс в этой вечности тоже побыть вместе с ним, крича припевы его песен и выбирая себе прикид на ближайший Хеллоуин.