Горшок и трепет: фильм про культовую панк-группу переносит ее в сказку

Полнометражный сиквел сериала «Король и Шут» — не про жизнь после смерти, а про жизнь, в которой смерти места просто нет. Есть только свобода, творчество, энергия панк-рока и довольно приличное количество харизматичных фриков, отдавшихся на волю собственного воображения. Горшок и Князь оказываются в пространстве созданных ими же миров, где бродят получившие по голове странники, романтические гордецы ловят молнии руками, а потом все, разбежавшись, прыгают со скалы. Мрачная, абсурдистская и безумно притягательная вселенная «КиШа» впервые оживает на большом экране, и этот мюзикл обещает стать одним из главных событий российского киносезона. «Известия» одними из первых оценили новинку и делятся своими впечатлениями.
О чем фильм «Король и Шут. Навсегда».
Фанаты группы и сериала ждали 19 февраля с некоторым опасением. С одной стороны, вроде бы в фильме «Король и Шут. Навсегда» обещано всё то же самое, только лучше. Режиссер опять Рустам Мосафир, Константин Плотников снова играет Горшка, а Влад Коноплев — Князя. Перед нами просто продолжение их истории. Но в этом «просто» есть один нюанс: сериал 2023 года проследил всю реальную жизнь Горшка, а что было дальше, мы знаем. Он умер, «КиШ» перестал существовать, зато есть группа «КняZz», которая по-прежнему активно выступает и записывает альбомы.
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
Но в финале сериала 2023 года Горшок умирать наотрез «отказался». Он просто «переехал» в богатый мир своих песен, в «сказку», причем не один, а вместе с теми, кто был ему близок и дорог. Практически как фараон со свитой, только без мумий и пирамид. Так зрителям сериала была оставлена надежда, хотя с линией реального «Короля и Шута» пришлось проститься — может, и к лучшему.
Успех сериала оказался оглушительным: за первые шесть дней только на «Кинопоиске» его посмотрело более 1,3 млн человек, песни «КиШа» ворвались в музыкальные чарты (22 композиции одновременно), а группа пережила настоящий ренессанс среди молодой аудитории, завирусившись в TikTok.
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
И вот теперь выходит фильм о том, как всё могло бы быть дальше. И хочется пошутить, что братьям Даффер, создателям «Очень странных дел», стоит принять на вооружение метод авторов российского сериала, потому финал хита Netflix так же мало устроил публику, как фанатов группы — ее трагический распад.
Каким получился сиквел.
Сюжет полного метра примиряет две линии сериала вполне изящно. Подавленный смертью Горшка Князь через горе проходит к катарсису такой силы, что стирает грань между реальностью и вымыслом. В сказочный мир пробивается злодей Некромант (Илья Гришин). Он поднимает армию мертвецов, стремясь заполучить возлюбленную Горшка Вдову (Дарью Мельникову) и уничтожить этот мир. Беда в том, что из-за его действий в реальном мире начинают бесследно пропадать песни «КиШа», из-за чего Князя считают сумасшедшим. В отчаянной попытке спасти положение фэнтезийный Горшок (Константин Плотников) похищает из реального мира Андрея Князева (Влад Коноплев), чтобы вместе дать отпор злодею.
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
Конечно же, режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир, как настоящий мистик, синефил и эстет, создатель «Скифа» и «Шамана», опирается в разработке концепции фильма на классику. Понятно, что во ВГИКе все смотрели «Берлин, Александерплац» Фассбиндера, где после сериальной линии эпилог переносил нас вместе с героем на тот свет, и это было вполне самостоятельное произведение. Потом тот же прием использовали Дэвид Линч в «Твин Пикс» и Ларс фон Триер в «Королевстве». В игровом полнометражном кино такое тоже встречалось — в «Сатанинском танго» Белы Тарра, в «Восемь с половиной» Феллини, да много где. Мосафир вообще тяготеет к западному кино, его первый заметный фильм — «Белый-белый день», короткометражный нуар, после которого молодого режиссера сразу заметили.
Теперь он в несколько хулиганской манере перенес прием, использовавшийся мэтрами с мировыми именами, в российское кино. Конечно, облегчив форму, но и, с другой стороны, дав себе удовольствие поиграть с макабрической эстетикой, которая царствует в порожденной фантазией Горшка вселенной. Здесь переключаются в другой регистр разногласия между Горшком и Князем, но, с другой стороны, только здесь они и могут их преодолеть. Как в культовом сериале «Виртуальная реальность», который Мосафир, как и всё его поколение, смотрел в 90-е.
Это и концептуально, и зрелищно. Панк-сказка гремит на весь зал любимыми хитами, двусмысленные образы песен «КиШа» оживают на глазах, костюмы и декорации становятся соединительными ниточками между сюжетами отдельных песен или перекличками с реальной биографией героев. Всё рассчитано на эффект узнавания, чтобы фанаты «КиШа» чувствовали себя как дома, будто они и так уже давно живут в мире фантазий Горшка. А остальные зрители могут просто расслабиться и получать удовольствие, как от спектакля по Гоцци или дорогой хеллоуиновской вечеринки.
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
Это смотрится дорого. Художники несколько месяцев строили в ангаре эклектичный город-трактир высотой в три этажа, похожий на Колизей или просто на идеальный зал для большого панк-концерта. Ярко расписанные диваны с зубами и «козами» соседствуют со средневековыми элементами. На стенах — фрески по мотивам рисунков Князя и работ Босха.
Константин Плотников, кажется, еще больше стал похож на настоящего Горшка. Смех, манера говорить, даже отсутствие зубов — от этой невероятной мимикрии становится иногда не по себе. Князь Влада Коноплева, которого консультировал реальный Андрей Князев, всё время мечется между двумя реальностями. Некромант в исполнении Гришина стилизован под Дэвида Боуи — худой, дерзкий, эпатажный и пугающе притягательный. Не страшный.
Еще здесь появятся бременские музыканты. Не нарисованные на компьютере зомби, а живые актеры со сложным гримом. Роль зомби по имени Сид сыграл Антон Лиссов, лидер музыкальной группы Jane Air. В одном интервью он признается, что референсом для этой роли стали два придурка из «Пиратов Карибского моря», один из которых был с вращающимся глазом. Кроме того, Jane Air записали кавер на песню «Мертвый анархист», которая звучит в одной из ключевых сцен киноленты. В камео будут Стас Барецкий и Гоша Куценко.
Фото: ЛунапаркКадр из фильма «Король и Шут. Навсегда».
То, что создание фильма лично курировали Андрей Князев и музыкальный продюсер группы Игорь Гудков, имеет очевидные преимущества и недостатки. Тут каждый решает сам, как к этому относиться. Мы же все помним недавний хит Netflix «Стать Led Zeppelin», откуда Пейдж вырезал весь рок-н-ролл и оставил только музыку и чистую и светлую дружбу. Это не мешает картине оставаться абсолютным must-see даже для тех, кому группа не слишком интересна. У создателей фильма про «Короля и Шута» получилось подарить Горшку ту самую вечность, в которую он так хотел верить. И дать нам шанс в этой вечности тоже побыть вместе с ним, крича припевы его песен и выбирая себе прикид на ближайший Хеллоуин.