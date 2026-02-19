Ника со льдом: «Ландыши» отметили финал второго сезона на катке

— Я вышла замуж в 2024 году в сентябре, а «Ландыши» появились в 2025 году, когда у нас с супругом как раз начался переломный момент, как было у Кати с Лехой во втором сезоне. Пересматривая сериал по пять раз, я искала ту самую деталь, которой нам не хватало. Супруг тогда сказал: «Я посмотрю этот сериал», так как я ему привела доводы, что сериал очень похож на нас и главные герои переживают те же моменты, что и мы, — поделилась с «Известиями» Ольга из Москвы, чья история попала в документальный блок финальной серии.