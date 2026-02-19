Ника со льдом: «Ландыши» отметили финал второго сезона на катке

В Москве на катке Болотной площади создатели сериала «Ландыши. Вторая весна» устроили праздник в честь окончания выхода второго сезона. Заодно отметили Масленицу. Исполнители главных ролей Ника Здорик и Сергей Городничий вышли к журналистам и поклонникам, чтобы подвести итоги сезона, а также раскрыть детали сюрприза, который ждет зрителей в финальной серии. А фанаты рассказали собравшимся, как много в сериале было угадано об их личной жизни.
«Для меня этот проект — все. Это моя жизнь».
На катке Болотной площади, несмотря на сильный мороз, атмосфера царила по-настоящему масленичная. Журналистов и гостей мероприятия угощали вкусными блинами с вареной сгущенкой, горячим чаем и бубликами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Звезды вышли позировать фотографам прямо на льду. Главные селебритис вечера — Ника Здорик (Катя) и Сергей Городничий (Лёха) — появились почти одновременно. Здорик пришла в роскошной розовой шубе. Правда, шуба, судя по всему, совсем не грела. Было видно, что Здорик вся продрогла, но держалась стойко и не отказывала в общении ни журналистам, ни поклонникам. Нам она призналась, что с нетерпением ждет восьмую серию, которую посмотрит уже сегодня ночью.
— Я увидела какие-то фрагменты восьмой серии позавчера на озвучке. Как же меня пробило! Может быть, оттого, что это последняя серия. Мы ведь со всей страной каждую неделю смотрели новый эпизод, не спали, до четырех часов утра читали комментарии от зрителей. А сейчас все заканчивается, и так грустно становится, — поделилась актриса Ника Здорик с «Известиями».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Актриса также сообщила журналистам, что, по сравнению с первым сезоном, ее героиня кардинально изменилась. По ее словам, первый сезон был очень легким, его все посмотрели взахлеб. А во втором сезоне создатели «прошлись по людской боли».
— Для меня этот проект — все. Это моя жизнь, это моя миссия, это большая ответственность, это люди, это страна, это боль, это любовь, это все! Я максимально близка к людям, стараюсь всем уделять внимание, мы ездили по городам, презентовали сериал. После спектаклей часто выхожу в фойе, потому что люди едут из разных городов. Для меня это очень важно, — рассказала Ника Здорик.
После того, как актеры дали интервью журналистам, каток открыли и для фанатов сериала, которые, несмотря на мороз, катались на коньках вместе с актерами сериала под любимые песни из «Ландышей».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Интрига второго сезона, последняя серия которого выйдет в ночь с 18 на 19 февраля, строится вокруг мучительной неопределенности. Как известно, сезон посвящен тому, что Катя отправляется в опасный путь, чтобы найти своего мужа Леху, пропавшего без вести. Параллельно героиня сталкивается с распадом музыкальной группы «Ландыши», борьбой за наследство и новыми интригами. Режиссером продолжения выступил Илья Шпота, дебютант в кино и ученик Йоргоса Лантимоса, сегодня одного из самых влиятельных режиссеров в мире.
Журналистов больше всего интересовал вопрос, планируется ли третий сезон «Ландышей».
— У меня нет версии, каким будет третий сезон и будет ли он вообще. Мне было бы интересно, как можно эту историю развить дальше. Но давайте сначала досмотрим второй сезон, — ответил Сергей Городничий «Известиям».
«Он сказал мне, что мы все сможем».
Первый сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года на платформе Wink и неожиданно стал одним из главных хитов года. Такого успеха не могли предвидеть даже его создатели.
Фото: ООО «Удача XXI».
История о чувствах между богатой наследницей Катей и простым танкистом Лехой была высоко оценена зрителями. Проект режиссера Александра Карпиловского собрал более 100 млн просмотров, сделав актеров Нику Здорик и Сергея Городничего звездами национального масштаба.
В последней серии второго сезона зрителей ждет сюрприз: 17-минутный документальный блок. Это монологи настоящих жен военных, чьи биографии оказались поразительно похожи на историю Кати и Лехи.
Идея соединить художественный вымысел с реальностью родилась благодаря обратной связи от зрителей первого сезона «Ландышей». Многие писали создателям, отмечая документальную достоверность в изображении гарнизонного быта и узнавая в отношениях Кати и Лехи собственную судьбу.
Работая над продолжением, авторы проекта решили дать слово тем, чьи жизненные перипетии совпали с экранными. В социальных сетях был объявлен сбор историй, на призыв которого откликнулись более 1000 девушек.
Фото: ООО «Удача XXI».
Авторы отобрали восемь героинь из разных регионов России: Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Севастополя, Белгорода, Тулы, Чехова и Юрюзани. Создатели сериала встретились с женщинами и записали интервью, в которых героини рассказали о том, что общего у них с Катей и Лехой, как сериал поддерживал их в непростое время, и чувствуют ли они причастность к этому проекту.
— Я вышла замуж в 2024 году в сентябре, а «Ландыши» появились в 2025 году, когда у нас с супругом как раз начался переломный момент, как было у Кати с Лехой во втором сезоне. Пересматривая сериал по пять раз, я искала ту самую деталь, которой нам не хватало. Супруг тогда сказал: «Я посмотрю этот сериал», так как я ему привела доводы, что сериал очень похож на нас и главные герои переживают те же моменты, что и мы, — поделилась с «Известиями» Ольга из Москвы, чья история попала в документальный блок финальной серии.
Фото: ООО «Удача XXI».
История Ольги действительно похожа на сюжет сериала.
— Мы с супругом познакомились при странных обстоятельствах в Симферополе, далеко от наших родных городов. И на третьи сутки знакомства я ему предложила: «Давай распишемся». Потому что я поняла: либо сейчас, либо никогда. Мы сначала узнавали друг друга на расстоянии и лишь потом начали видеться. И из-за того, что у нас было полгода разрыва в общении, почувствовали, что отдаляемся и не подходим друг другу. И муж сказал мне, что мы все сможем, что я — «та самая», и что мы переживем все вместе, — рассказала Ольга.
23 февраля на телеканале СТС состоится телевизионная премьера сериала «Ландыши. Вторая весна». После выхода он будет доступен на Wink целиком.