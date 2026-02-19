N12: В Израиле объявили высшую степень готовности к войне

В Израиле 18 февраля введен наивысший уровень готовности в системе безопасности. Спасательные службы страны получили распоряжение подготовиться к возможным военным действиям, сообщает телеканал N12.
Источники уточняют, что если Америка начнет военную операцию против Ирана, к ней подключится Израиль. При этом официальные лица полагают, что американская атака неизбежна.
По словам Дональда Трампа, в ходе недавних переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху не было принято конкретных решений относительно Ирана.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что представители израильских властей, а также ряда арабских государств обратились к Трампу с просьбой повременить с нанесением ударов по Ирану до момента дальнейшей эскалации обстановки.
Кроме этого, политолог Леонид Цуканов заявил, что американский президент выжидает, однако эскалация в Иране не исключена.