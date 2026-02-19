Ричмонд
N12: В Израиле объявили высшую степень готовности к войне

В Израиле 18 февраля ввели высшую степень готовности к войне.

Источник: Комсомольская правда

В Израиле 18 февраля введен наивысший уровень готовности в системе безопасности. Спасательные службы страны получили распоряжение подготовиться к возможным военным действиям, сообщает телеканал N12.

Источники уточняют, что если Америка начнет военную операцию против Ирана, к ней подключится Израиль. При этом официальные лица полагают, что американская атака неизбежна.

По словам Дональда Трампа, в ходе недавних переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху не было принято конкретных решений относительно Ирана.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что представители израильских властей, а также ряда арабских государств обратились к Трампу с просьбой повременить с нанесением ударов по Ирану до момента дальнейшей эскалации обстановки.

Кроме этого, политолог Леонид Цуканов заявил, что американский президент выжидает, однако эскалация в Иране не исключена.

