Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь, создавая в них музеи

«Речь в том, чтобы не в ущерб, конечно, объектам культурного наследия существенно сократить сроки строительных работ по их восстановлению. Прошу здесь действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утверждённой в конце прошлого года», — заявил Путин.