Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь, создавая в них музеи

Старинным домам и другим строениям в РФ следует дать новую жизнь, организуя музеи и гостиницы в этих зданиях, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Необходимо дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские образовательные центры, галереи, гостиницы», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Российский лидер отметил, что у агентства уже есть опыт оказания поддержки похожим проектам.
Кроме того, президент РФ рассказал об уменьшении сроков восстановления объектов культурного наследия.
«Речь в том, чтобы не в ущерб, конечно, объектам культурного наследия существенно сократить сроки строительных работ по их восстановлению. Прошу здесь действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утверждённой в конце прошлого года», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал улучшение системы оплаты труда медиков.