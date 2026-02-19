Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь, создавая в них музеи

Старинным зданиям следует дать новую жизнь, а срок восстановления объектов культурного наследия следует сократить, заявил Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Старинным домам и другим строениям в РФ следует дать новую жизнь, организуя музеи и гостиницы в этих зданиях, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Необходимо дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские образовательные центры, галереи, гостиницы», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Российский лидер отметил, что у агентства уже есть опыт оказания поддержки похожим проектам.

Кроме того, президент РФ рассказал об уменьшении сроков восстановления объектов культурного наследия.

«Речь в том, чтобы не в ущерб, конечно, объектам культурного наследия существенно сократить сроки строительных работ по их восстановлению. Прошу здесь действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утверждённой в конце прошлого года», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал улучшение системы оплаты труда медиков.