«Это было странно»: Карлсон рассказал о задержании и допросе в Израиле

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что он и его команда подверглись задержанию в Израиле после записи интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова самого Карлсона.
По словам журналиста, после беседы в Тель-Авиве к ним подошли люди, представившиеся сотрудниками аэропорта. Они забрали паспорта, увели исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали рассказать, о чем именно Карлсон говорил с послом.
— Это было странно. Сейчас мы за пределами страны, — приводит таблоид слова журналиста.
На прошлой неделе Карлсон в своем шоу раскритиковал Хакаби за недостаточную защиту христиан в Израиле. Посол, который давно знаком с журналистом по работе на Fox News, пригласил его для личного разговора. При этом, по данным Daily Mail, израильские власти изначально не хотели пускать Карлсона в страну и согласились только после переговоров с участием Госдепартамента. Представитель посольства США в Израиле опроверг информацию о задержании.
28 января Такер Карлсон заявил, что беспорядки в городах США могут свидетельствовать о распаде всей страны.