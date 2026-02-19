«Это было странно»: Карлсон рассказал о задержании и допросе в Израиле

На прошлой неделе Карлсон в своем шоу раскритиковал Хакаби за недостаточную защиту христиан в Израиле. Посол, который давно знаком с журналистом по работе на Fox News, пригласил его для личного разговора. При этом, по данным Daily Mail, израильские власти изначально не хотели пускать Карлсона в страну и согласились только после переговоров с участием Госдепартамента. Представитель посольства США в Израиле опроверг информацию о задержании.