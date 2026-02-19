С 1 марта повысят зарплаты. За кем охотятся кадровики и каких специалистов ждёт крупная прибавка

Если мы говорим про главные тренды рынка труда в 2026 году, то здесь можно выделить битву за лояльность. Найти нового сотрудника сегодня в 3−4 раза дороже, чем удержать текущего. Компании смещают фокус на корпоративную культуру, расширенные соцпакеты и комфортную рабочую среду. При этом для людей становятся важны не только цифры в расчётном листке, но и ценности компании — экологичность и инновации. Так охарактеризовал ситуацию с кадрами в строительной отрасли руководитель отдела маркетинга российской компании — производителя оконных систем Melke Никита Петюшин.