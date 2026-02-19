С 1 марта повысят зарплаты. За кем охотятся кадровики и каких специалистов ждёт крупная прибавка

Какие тренды наметились на рынке труда к концу февраля.
Российский рынок труда в настоящее время переживает сложный период, который можно сравнить с режимом турбулентности. Рынок раскололся на разные сегменты с противоположными трендами.
— С одной стороны, синие воротнички — рабочие и технические специалисты. Конкуренция за таких сотрудников продолжает нарастать, что приводит к росту заработных плат. С другой стороны — офисные сотрудники, или белые воротнички. Здесь картина совсем другая, количество вакансий уменьшается, а число соискателей растёт. В результате конкуренция среди кандидатов становится жёстче, а рынок смещается в пользу работодателя. Это может привести к снижению зарплат, и многие будут соглашаться на менее выгодные условия просто ради получения работы, — рассказала HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова.
Если мы говорим про главные тренды рынка труда в 2026 году, то здесь можно выделить битву за лояльность. Найти нового сотрудника сегодня в 3−4 раза дороже, чем удержать текущего. Компании смещают фокус на корпоративную культуру, расширенные соцпакеты и комфортную рабочую среду. При этом для людей становятся важны не только цифры в расчётном листке, но и ценности компании — экологичность и инновации. Так охарактеризовал ситуацию с кадрами в строительной отрасли руководитель отдела маркетинга российской компании — производителя оконных систем Melke Никита Петюшин.
Также, по его словам, очень важно уделять внимание внутрикорпоративному обучению. Рынок не даёт готовых специалистов в нужном объёме. Трендом стало «дообучение» на месте. Мы видим, что молодёжь снова начинает интересоваться реальным сектором. Работа на современном, чистом и автоматизированном заводе становится престижнее, чем работа в перенасыщенном секторе услуг. Промышленный дизайн и инженерное дело снова в моде.
— Важно отметить и эффект «серебряной экономики»: работодатели всё чаще смотрят на кандидатов 50+, которые обладают уникальным опытом и высокой дисциплиной. В нашей отрасли это «золотой фонд», который становится наставником для молодёжи. Весна 2026 года пройдёт под знаком борьбы за эффективность. Выиграют те компании, которые смогут предложить сотрудникам не только рыночную зарплату, но и понятную траекторию роста внутри стабильного, технологичного производства, — добавил Никита Петюшин.
Где растёт дефицит кадров.
Период массового роста зарплат, который мы наблюдали ранее, остался в прошлом. Налоговая нагрузка на бизнес растёт. Теперь увеличение зарплат становится точечным и направлено на высококвалифицированных специалистов дефицитных областей, где недостаток кадров наиболее остро чувствуется и где их вклад является решающим для результата компании.
Массового роста зарплат ожидать не стоит. Более того, тенденции автоматизации приведут к сокращению персонала преимущественно среди офисных работников и специалистов, заменяемых технологиями.
— Наибольшие прибавки ожидаются в производственном секторе среди синих воротничков — сварщиков, электриков, монтажников. По данным Росстата, дефицит здесь составляет 1,4 миллиона рабочих мест. Работодатели увеличивают зарплаты и предоставляют бонусы, чтобы заинтересовать работников. Эти профессии нужны в различных отраслях, от строительства до судостроения. Рабочие профессии останутся востребованными, поскольку связаны с физической работой, которую сложно автоматизировать, — рассказала Светлана Перкова.
Розничная торговля, по её словам, испытывает серьёзную нехватку кадров. Особенно остро дефицит ощущается среди продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, менеджеров по продажам и специалистов по обслуживанию клиентов. Количество открытых вакансий превышает число соискателей, готовых занять эти должности. Весной их зарплаты вырастут пропорционально спросу на рынке труда.
Кому повысят зарплату с 1 марта.
Одновременно в сферах IT, логистики и производства ожидается рост заработной платы. Специалисты по анализу данных и машинному обучению, а также эксперты по искусственному интеллекту окажутся в выигрыше благодаря продолжающейся цифровой трансформации и внедрению ИИ в разные области. Многим специалистам прибавку делают регулярно. Кто-то получит её уже с 1 марта.
— Увеличивается спрос на экспертов по кибербезопасности. Усиление киберугроз мотивирует банки и госструктуры инвестировать в защитные меры, что приводит к росту спроса на специалистов по блокчейну и шифрованию. Такие специалисты могут ожидать рост заработной платы и весной, — рассказала Светлана Перкова.
В здравоохранении, по её оценкам, узкие специалисты, такие как реаниматологи и генетики, будут особенно востребованы. Уроки пандемии и стареющее население создают спрос на медицинские услуги. Особенно телемедицину и генетику. Помимо прибавки они могут рассчитывать на дополнительные государственные бонусы за работу в сельской и удалённой местности.
— Традиционно весной мы наблюдаем рост ожиданий и реальных зарплат в двух секторах: производственный персонал и специалисты по монтажу и сервису. С началом строительного сезона заводы увеличивают мощности. Операторы экструзионных линий, наладчики оборудования и специалисты по логистике будут в дефиците. Весна — время обновления жилья. Спрос на качественный монтаж светопрозрачных конструкций взлетает, и квалифицированные монтажные бригады становятся очень востребованными. Их доход напрямую привязан к объёму заказов, который весной вырастает в разы, — пояснил Никита Петюшин.
Что касается самых востребованных профессий в индустрии, то сегодня, по его словам, на производстве происходит трансформация: нужны не просто «руки», а «интеллектуальные руки». Речь идёт про операторов автоматизированных линий, инженеров по качеству и технологов. Также сейчас очень важны технически подкованные менеджеры по продажам. Покупатель ждёт консультации эксперта. Продать «просто окно» невозможно. Востребованы те, кто может проконсультировать по теплофизике, звукоизоляции, энергоэффективности и прочим характеристикам.