Экстремалы сыграли в кёрлинг на высоте 1700 м в поддержку россиян на Олимпиаде

В акции «Воздушная Олимпиада» на аэродроме «Борки» в Тверской области участвовали российский парашютист Сергей Бойцов и бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект реализовали при поддержке Олимпийского комитета России. Цель — поддержать российских атлетов на зимних Олимпийских играх и вернуть Россию в мировой спорт.