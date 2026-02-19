Экстремалы сыграли в кёрлинг на высоте 1700 м в поддержку россиян на Олимпиаде

Акция «Воздушная Олимпиада». Видео © Предоставлено Life.ru Минспорта РФ.
В акции «Воздушная Олимпиада» на аэродроме «Борки» в Тверской области участвовали российский парашютист Сергей Бойцов и бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект реализовали при поддержке Олимпийского комитета России. Цель — поддержать российских атлетов на зимних Олимпийских играх и вернуть Россию в мировой спорт.
Министр спорта Михаил Дегтярев отметил стремление мирового спорта к воссоединению с российским. Он подчеркнул, что спорт должен объединять людей, а не разделять их по политическим причинам.
Сергей Бойцов рассказал, что акция приурочена к 115-летию Олимпийского комитета России. Спортсмены хотят напомнить мировому сообществу, что без России олимпийское движение теряет свою целостность.
Бразильская участница Кэрол Шафаузер добавила — спорт объединяет людей независимо от национальности. Она отметила дружелюбие россиян и уникальные возможности для экстремальных видов спорта в России.
Ранее в Смоленске легендарная песня «Катюша» объединила 64 региона, установив рекорд России. Среди участников были представители администраций, блогеры, туроператоры и активные деятели, рассказывающие о России через культуру и современные форматы.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.